Mercato - PSG : Neymar, Messi... Le feuilleton Pogba totalement relancé par Zidane ?

Publié le 28 novembre 2021 à 14h30 par Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG rêve d'installer Zinedine Zidane sur son banc en lieu et place de Mauricio Pochettino. Alors que le club parisien compterait s'offrir le coach français le 1er juillet, ce dernier aimerait prendre dans ses valises un certain Paul Pogba. Désireux de cohabiter avec Zinedine Zidane, Lionel Messi et Neymar, La Pioche serait prête à snober le Real Madrid pour rejoindre le PSG à l'été 2022.

Sans club depuis son départ du Real Madrid à la fin de la dernière saison, Zinedine Zidane pourrait reprendre du service du côté du PSG. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Doha rêve de s'offrir les services du technicien français. A tel point que le départ de Mauricio Pochettino n'est plus un sujet tabou au PSG. Ce dimanche, El Nacional a lâché de nouvelles précisions de taille sur le feuilleton Zinedine Zidane. Et à en croire le média catalan, le PSG aurait prévu de nommer l'ancien coach du Real Madrid le 1er juillet si les résultats de Mauricio Pochettino sont bons jusque-là. Dans le cas contraire, l'Argentin pourrait être évincé à tout moment et être remplacé par Zinedine Zidane. D'ailleurs, le Ballon d'Or 98 aurait été prévenu de se tenir prêt à venir s'assoir sur le banc du PSG.

Paul Pogba veut suivre Zinedine Zidane au PSG

Alors qu'il serait destiné à signer au PSG, Zinedine Zidane aurait déjà déniché sa toute première recrue. D'après El Nacional , le technicien français ne souhaiterait pas perdre de temps sur le marché et aimerait recruter Paul Pogba. Et il l'aurait fait savoir à Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi. Mais qu'en pense Paul Pogba ? Toujours selon El Nacional , Paul Pogba ne compterait pas prolonger avec Manchester United. Sous contrat jusqu'au 30 juin avec les Red Devils , La Pioche voudrait signer un dernier bail XXL et tenter une expérience dans un nouveau championnat, après avoir évolué en Serie A et en Premier League. Séduit par la Liga, Paul Pogba aurait été proposé au Real Madrid et au FC Barcelone par son agent Mino Raiola. Toutefois, l'appel de Zinedine Zidane vers le PSG le motiverait davantage désormais.

Pogba séduit par l'idée de jouer avec Messi, Neymar et peut-être Mbappé ?