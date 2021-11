Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les grandes manoeuvres lancées pour Zidane ? La réponse !

Publié le 28 novembre 2021 à 12h45 par A.D.

Alors que Manchester United voudrait s'offrir Mauricio Pochettino, le PSG réclamerait un chèque de 15-20M€ pour céder son entraineur. Pour assurer la potentielle succession de l'Argentin, le club parisien a coché le nom de Zinedine Zidane, mais n'aurait pas encore lancé les hostilités.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG n'est plus opposé au départ de Mauricio Pochettino. En effet, le sujet n'est plus du tout tabou à Paris, car Doha rêve de recruter Zinedine Zidane. Conscient de la situation, Manchester United voudrait en profiter pour attirer Mauricio Pochettino vers Old Trafford. Toutefois, le PSG aurait deux exigences avant de laisser filer son entraineur. D'après Téléfoot (TF1), les hautes sphères parisiennes veulent encaisser un chèque de 15-20M€ et trouver un nouveau coach avant de céder Mauricio Pochettino. Et alors que Manchester United n'aurait pas formulé d'offre de cet acabit, le PSG n'aurait pas encore passé la seconde pour Zinedine Zidane.

Le PSG reste discret pour Zinedine Zidane ?