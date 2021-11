Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Zidane… Comment le Qatar peut-il retenir Kylian Mbappé ?

Publié le 28 novembre 2021 à 12h01 par La rédaction

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé se dirige vers un départ. Mais selon vous, comment le PSG pourrait-il convaincre son attaquant de rester ?

À partir du 1er janvier, Kylian Mbappé sera libre de s’engager dans le club de son choix en vue de la saison prochaine, et à en croire la presse espagnole, le Real Madrid ne devrait pas traîner avant de se positionner. Après avoir tenté sa chance sans succès l’été dernier, Florentino Pérez espère mettre la main sur sa grande priorité à l’issue de la saison, et ce sans débourser d’indemnité de transfert. Le PSG espère pourtant parvenir à un accord avec Kylian Mbappé, bien que ce dernier ne soit toujours pas réceptif aux approches de sa direction.

Départ de Neymar, arrivée de Zidane… Quelle solution pour Mbappé ?