Mercato - PSG : Le Qatar impuissant face à Kylian Mbappé ?

Le départ de Kylian Mbappé semble devenu inévitable selon la presse espagnole et personne au Parsi Saint-Germain ne serait en mesure de changer sa décision.

Cet été, le Paris Saint-Germain aurait pu empocher pas moins de 180M€ avec la vente d’un joueur à qui il ne restait que quelques mois de contrat. La décision a toutefois été prise de refuser toutes les offres du Real Madrid, avec Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi qui ont haussé le ton, assurant que Mbappé ne quitterait pas le PSG. Le président parisien a été tout particulièrement catégorique, puisque lors d’un entretien accordé à L’Équipe il a notamment annoncé : « Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre ». A l’époque, l’espoir d’une prolongation in extremis semblait régner au Paris Saint-Germain... mais la fin semble proche. Mbappé n’envisagerait aucunement de signer un nouveau contrat et dès le 1er janvier prochain il pourra négocier librement avec le Real Madrid, préparant donc un départ en juin prochain.

Mbappé et le Real Madrid attend patiemment

Un scenario catastrophe qui semble véritablement se préciser pour Kylian Mbappé, qui est l’un des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain cette saison. MARCA explique ce dimanche que l’attaquant de 22 ans s’est fixé un objectif et il s’y tiendra quoiqu'il arrive, résistant aux pressions des dirigeants du PSG. Même son de cloche du côté du Real Madrid, où l’on aurait déjà tout préparé pour l’offensive tant attendue du 1er janvier 2022. Plus que confiant, le club madrilène semble désormais persuadé que Mbappé débarquera à la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, devenant ainsi la nouvelle star de l’équipe.

