Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un scénario à la Mbappé pour Ousmane Dembélé ?

Publié le 28 novembre 2021 à 15h00 par H.G.

Alors qu’il aurait repoussé une offre de prolongation de la part du FC Barcelone, Ousmane Dembélé aurait l’intention de s’en aller librement du club catalan.

Un énorme coup de froid vient d’être jeté sur l’hypothèse d’une prolongation d’Ousmane Dembélé. En fin de contrat le 30 juin au FC Barcelone, l’attaquant français aurait repoussé une offre formulée par sa direction dans la mesure où des clubs étrangers lui offriraient bien plus que le club catalan si l’on en croit les informations dévoilées par SPORT ce dimanche. Et cela ne serait absolument pas un hasard si l’on en croit le média espagnol…

Ousmane Dembélé veut quitter le Barça librement