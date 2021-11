Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dénouement imminent pour ce joli coup à 0€ de Leonardo ?

Publié le 28 novembre 2021 à 13h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec l'Inter, Marcelo Brozovic aurait alerté le PSG, qui voudrait réaliser un nouveau coup XXL à 0€. Toutefois, l'international croate serait sur le point de signer un tout nouveau bail avec les Nerazzurri.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo a réussi à boucler plusieurs coups de maitre. En effet, le directeur sportif du PSG est parvenu à attirer à la fois Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos et Leo Messi au PSG, et ce pour 0€. Alors que ces quatre stars étaient en fin de contrat avec leurs clubs respectifs - à savoir le Milan AC, Liverpool, le Real Madrid et le FC Barcelone - Leonardo les a recruté librement et gratuitement cet été. Et alors que Marcelo Brozovic est lié à l'Inter jusqu'au 30 juin, le PSG souhaiterait réitérer le même exploit avec lui. Toutefois, les Nerazzurri auraient trouvé le moyen d'anéantir le plan parisien.

Marcelo Brozovic prolongé d'ici quelques jours ?