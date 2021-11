Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une tendance claire pour l'avenir de Zinedine Zidane ?

Publié le 28 novembre 2021 à 10h45 par H.G.

Alors que le PSG travaille dans l’optique de sa venue en vue de la succession de Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane aurait une nette préférence pour son avenir.

Tandis que l’avenir de Mauricio Pochettino n’a de cesse de s’écrire en pointillés au PSG, la piste menant à Zinedine Zidane pour le remplacer se renforce dans la presse. Comme révélé par le10sport.com, l’ancien entraîneur du Real Madrid apparait comme la priorité de l’état-major du PSG si celui-ci décide de se séparer de son entraîneur actuel. Cette semaine, Le Parisien a confirmé cette tendance, précisant au passage que les négocations entre Zinedine Zidane et Paris se déroulent en vue de l’été prochain, et non pour qu’il prenne les rênes du PSG à court terme à priori.

Zinedine Zidane en année sabbatique jusqu’à l’été prochain ?