Mercato - Barcelone : Memphis Depay envoie un gros message sur son arrivée !

Publié le 28 novembre 2021 à 9h00 par A.D.

En fin de contrat avec l'OL, Memphis Depay s'est engagé librement et gratuitement en faveur du FC Barcelone cet été. Alors qu'il a été l'un des grands artisans de la victoire du Barça face à Villarreal ce samedi, l'attaquant néerlandais a fait passer un message fort sur sa signature.

Alors que son contrat avec l'OL se terminait le 30 juin, Memphis Depay n'a pas prolongé. Ainsi, l'attaquant néerlandais a quitté les Gones librement et gratuitement cet été pour rejoindre le FC Barcelone. Et alors qu'il fait déjà le plus grand bonheur du club catalan, Memphis Depay s'est enflammé pour son arrivée après la victoire de ce samedi soir face à Villarreal (1-3).

«C'est pour ça que je suis ici»