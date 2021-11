Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le pire des scénarios se prépare avec Kylian Mbappé

Publié le 28 novembre 2021 à 18h45 par A.C.

Le vent commence à tourner au Paris Saint-Germain, avec Kylian Mbappé qui s’approche doucement mais surement d’un départ à la fin de son contrat.

Il y a encore quelques semaines, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi rassuraient tout le monde, en clamant haut et fort que Kylian Mbappé ne partirait jamais du Paris Saint-Germain. Pourtant l’optimisme n’est plus de mise, puisque dans un peu plus d’un mois l’attaquant de 22 ans pourra négocier avec le club de son choix et le Real Madrid se tient déjà prêt. Au micro de RMC Sport , Angel Di Maria a d’ailleurs semblé assez pessimiste au sujet de l’avenir de Mbappé. « Kylian sait quelle direction il veut donner à sa vie, à sa carrière de footballeur » a déclaré l’Argentin du PSG. « C’est évident qu’on voudrait lui dire qu’il prolonge ici, qu’il ne parte pas mais ce sont des décisions personnelles ».

