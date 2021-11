Foot - PSG

PSG - Polémique : Mbappé, expulsion… Le coup de gueule de Kolodziejczak !

Publié le 28 novembre 2021 à 17h05 par La rédaction

Le PSG s’est imposé sur la pelouse de l’ASSE ce dimanche sur le score de trois buts à un. Un match qui a basculé après l’exclusion de Timothée Kolodziejczak, qui était injustifiée selon le défenseur des Verts.