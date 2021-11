Foot - PSG

PSG - Malaise : Une guerre en coulisse entre Leonardo et Pochettino ? La réponse !

Publié le 28 novembre 2021 à 11h10 par La rédaction

Depuis quelques temps maintenant, les relations entre Mauricio Pochettino et Leonardo seraient devenues tendues. Cependant, elles ne seraient pas rompues pour autant.

Il y a quelques jours, le PSG a de nouveau été confronté à un feuilleton impliquant Mauricio Pochettino. Ayant déjà eu des envies de départ l’été dernier, l’Argentin aurait encore eu envie de faire ses valises dernièrement. En effet, suite au licenciement d’Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United se chercherait un nouvel entraîneur titulaire et les dirigeants des Red Devils se seraient orientés sur l’actuel technicien du PSG. De son côté, souffrant de mauvaises relations, Mauricio Pochettino aurait poussé pour forcer son départ comme le confirmait le Transfer Window Podcast . Mais même si l’entente entre les deux hommes serait tendue, ils garderaient cependant leurs différends de côté pour le bien de l’équipe.

Le dialogue existe toujours entre Leonardo et Pochettino