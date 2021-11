Foot - PSG

PSG - Malaise : La nouvelle mise au point de Mauricio Pochettino sur les jeunes du PSG !

Publié le 27 novembre 2021 à 15h30 par Hadrien Grenier

Alors que la question des jeunes du PSG commencent à susciter de plus en plus de débats, Mauricio Pochettino a une fois de plus été invité à s’exprimer sur leurs cas ce samedi après-midi en conférence de presse.

Le moins que l’on puisse dire est que le Paris Saint-Germain ne vit pas une période tranquille en ce moment. En effet, dans un contexte où il est annoncé que son entraîneur Mauricio Pochettino aimerait s’en aller à Manchester United, le club parisien s’est incliné sur la pelouse de Manchester City cette semaine dans le cadre de la cinquième journée de la phase des poules de la Ligue des champions, perdant ainsi tout espoir de terminer en tête de son groupe A. Et dans le même temps, un autre sujet occupe l’actualité du PSG, à savoir la question de la gestion des jeunes pousses issues du centre de formation, et plus particulièrement les cas de Xavi Simons, libre en fin de saison, et d’Edouard Michut, sous contrat jusqu’en 2025.



Les deux jeunes hommes surnagent avec les U19 du PSG et ont une nouvelle fois réalisé une très belle performance contre Manchester City en Youth League cette semaine. Et quand on connait les lacunes du club parisien dans son entrejeu, des observateurs s’arrachent les cheveux en voyant que ces deux là ne sont pas appelés avec l’équipe première, au moins pour entrer dans la rotation. Certains estiment même que Xavi Simons et Edouard Michut mériteraient d’entrer dans le groupe pro, quitte à ce que cela aille à l’encontre de certains joueurs professionnels, comme Danilo Pereira, Rafinha ou même Julian Draxler, dont les rendements ne sont pas à la hauteur des attentes. Dans un milieu où la qualité technique n’est incarnée que par le seul Marco Verratti trop souvent blessé, on peut naturellement se dire que Xavi Simons et Edouard Michut pourraient se faire une place et qu’ils méritent d’avoir une chance.

« Il y a des jeunes qui ont le niveau pour s’installer dans l’équipe première »