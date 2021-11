Foot - PSG

PSG : Cristiano Ronaldo se lance un énorme défi face à Messi pour le Ballon d'Or !

Publié le 28 novembre 2021 à 15h10 par La rédaction

Depuis plus d'une décennie, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo entretiennent une étroite rivalité qui se reflète par le nombre de Ballon d'Or remporté par l'un et l'autre. Le Portugais aurait d'ailleurs une énorme ambition sur ce point pour la fin de sa carrière.

Pendant plus d’une décennie, le monde du football a été dominé par deux hommes : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. L’Argentin et le Portugais se sont livrés une intense rivalité sur les terrains. Les deux joueurs se sont mutuellement poussés vers le haut pour atteindre les sommets. À eux deux, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo totalisent 11 Ballon d’Or avec un léger avantage pour le joueur de 34 ans (6 pour la Pulga , 5 pour CR7 ). Et même si depuis 2018 ils évoluent dans des championnats différents, le Portugais s'étant envolé du côté de la Serie A en rejoignant la Juventus avant de faire son retour à Manchester United lors du dernier mercato estival alors que l'Argentin a rejoint le PSG et la Ligue 1 à l'été 2021, ils entretiennent toujours cette rivalité pour ce trophée prestigieux.

Cristiano Ronaldo veut « prendre sa retraite avec plus de Ballon d'Or que Messi »