PSG : Sergio Ramos s’enflamme totalement pour Lionel Messi !

Publié le 28 novembre 2021 à 13h15 par H.G.

Alors qu’il est arrivé au PSG cet été quelques semaines avant Leo Messi, Sergio Ramos a confié toute sa joie d’évoluer aux côtés de l’Argentin.

Ce dimanche, Sergio Ramos connait sa première titularisation avec le PSG face à l’ASSE. Et à cette occasion, nous voyons pour la première fois l’Espagnol et Leo Messi sur le terrain, dans la même équipe, après tant d’années à se battre en Espagne en tant que joueurs phares du Real Madrid et du FC Barcelone. Forcément, cette situation a de quoi être étrange pour les deux nouveaux coéquipiers, même si Sergio Ramos ne cache désormais pas son bonheur d’évoluer aux côtés de Leo Messi au PSG.

« L’un des meilleurs joueurs du monde, si ce n’est le meilleur »