PSG - Malaise : Les coulisses du grand retour de Sergio Ramos !

Publié le 28 novembre 2021 à 11h30 par T.M.

Ce dimanche, face à l’ASSE, on pourrait bien voir Sergio Ramos disputer ses premières minutes avec le PSG. De quoi alors mettre fin à un long feuilleton de plusieurs mois durant lequel l’Espagnol était absent à cause de pépins physiques.

Alors qu’on imaginait Sergio Ramos finir sa carrière au Real Madrid, le voilà aujourd’hui au PSG. N’ayant pas trouvé d’accord avec la Casa Blanca pour prolonger, l’Espagnol a donc rejoint le Parc des Princes à l’intersaison. Un nouveau chapitre pour le défenseur central qui a toutefois très mal débuté. En effet, miné par son physique et des problèmes récurrents, Ramos n’a toujours pas joué avec le PSG. Pendant plusieurs mois, l’ancien Madrilène a alors travaillé pour revenir à 100% et effectuer ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs. Et cela pourrait être pour ce dimanche. Présent dans le groupe de Mauricio Pochettino mercredi contre Manchester City, Sergio Ramos pourrait cette fois jouer face à l’ASSE. « Il a besoin de jouer. Il faudra voir comment il s'adapte au championnat, complètement différent de la Liga. C'est difficile de prévoir cela, c'est du feeling. Il lui faudra le temps qu'il faut », expliquait d’ailleurs ce samedi en conférence de presse Pochettino.

L’ère Ramos débute au PSG !