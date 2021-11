Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Zidane... Terrible nouvelle pour Kylian Mbappé !

Publié le 28 novembre 2021 à 17h45 par A.C.

Au Paris Saint-Germain on cherche une solution pour pouvoir garder Kylian Mbappé, mais la fin de son contrat s’approche et un retour en arrière semble de plus en plus improbable.

Plus la date du 1er janvier approche, plus le départ de Kylian Mbappé semble inévitable. Le numéro 7 du Paris Saint-Germain semble en effet n’avoir d’yeux que pour le Real Madrid, qui l’avait déjà approché en 2017 lorsqu’il évoluait encore à l’AS Monaco. Le PSG n’a toutefois pas dit son dernier mot et pourrait sortir une nouvelle carte... avec Zinedine Zidane ! Nous vous révélions dès le 8 juin dernier sur le 10sport.com, que le Français est un profil très apprécié pour remplacer Mauricio Pochettino, dont les envies de départ seraient ravivées. Avec Lionel Messi qui est arrivé cet été, Zidane pourrait-il vraiment faire changer d’avis Mbappé ?

Personne ne changera la décision de Mbappé