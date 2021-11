Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les raisons du départ avorté de Mauricio Pochettino dévoilées !

Publié le 28 novembre 2021 à 16h30 par Hadrien Grenier

Alors que le PSG a été confronté a un nouveau feuilleton impliquant Mauricio Pochettino ces derniers jours, le club de la capitale a choisi de lui fermer la porte pour des raisons bien précises.

Le feuilleton Mauricio Pochettino est reparti de plus belle cette semaine ! Déjà sur le départ l’été dernier, période au cours de laquelle il voulait revenir à Tottenham tout en sachant que le Real Madrid était aussi sur ses traces, l’entraineur argentin aurait maintenant des vues sur le banc de Manchester United. Le club anglais a effectivement limogé Ole Gunnar Solskjaer la semaine dernière et ferait de l’ancien entraîneur des Spurs sa cible numéro 1 pour prendre le poste de manager l’été prochain. Cependant, les Red Devils ont néanmoins tenté de s’attacher les services de Mauricio Pochettino dès maintenant si l’on en croit les différents échos parus dans la presse au cours des derniers jours. Dans le même temps, le PSG a été annoncé avec insistance sur les traces de Zinedine Zidane, un entraineur qui fait rêver de longue date l’état-major du club parisien comme révélé par le10sport.com. Seulement voilà, en fin de semaine, Leonardo a lui-même démenti toutes les rumeurs au sujet du Français et de Mauricio Pochettino en affirmant n’avoir noué aucun contact avec Zinedine Zidane et en confortant l’entraineur actuel à son poste.

Le PSG avait fixé des conditions, mais celles-ci n’ont pas été remplies