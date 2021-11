Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités de Sergio Ramos sur son arrivée au PSG !

Publié le 28 novembre 2021 à 13h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 28 novembre 2021 à 13h53

Alors qu’il effectue ses débuts avec le Paris Saint-Germain ce dimanche, Sergio Ramos a confié toute sa joie d’évoluer au sein du club de la capitale française, tout en remerciant les supporters pour leur accueil chaleureux.

Ça y est, Sergio Ramos a enfin revêtu le maillot du Paris Saint-Germain en Ligue 1 ! Freiné par des pépins physiques au mollet causés par ses soucis au genou depuis la saison dernière, l’international espagnol arrivé cet été librement après la fin de son contrat au Real Madrid a été titularisé par Mauricio Pochettino contre l’AS Saint-Etienne. L’occasion pour le natif de Camas de définitivement mettre fin à une longue période délicate pour lui, et ce alors qu’il était déjà dans le groupe face à Manchester City cette semaine – sans toutefois jouer une minute de la partie. Désormais, Sergio Ramos va pouvoir apporter toute ses qualités et son expérience à un PSG qui en a bien besoin. Mais en attendant, l’ancien joueur du Séville FC est revenu sur son arrivée dans la capitale française en envoyant un grand message à l’adresse des supporters parisiens.

« Venir dans un équipe avec beaucoup de cracks, c’est toujours une joie »