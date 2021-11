Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane a pris une grande décision pour son avenir !

Publié le 29 novembre 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Annoncé comme étant la grande priorité du PSG si Mauricio Pochettino venait à changer d’air, Zinedine Zidane prévoirait de ne pas reprendre du service avant au moins l’été prochain.

Vendredi, dans un entretien accordé à l ’AFP, Leonardo niait toute prise de contact de la part du PSG avec Zinedine Zidane dans l’optique d’une éventuelle succession de Mauricio Pochettino : « On a beaucoup de respect pour Zinédine Zidane, ce qu'il a fait comme joueur et entraîneur, mais je peux vous affirmer très clairement qu'il n'y a aucun contact et qu'aucune rencontre avec lui n'a eu lieu », a fermement indiqué le directeur sportif du PSG. Une prise de position claire et qui ferme donc pour le moment la porte à Zidane, mais la tendance semble similaire chez l’ancien entraîneur du Real Madrid.

Zidane pas chaud pour entrainer avant l’été prochain ?

En effet, comme l’a expliqué le JDD, Zinedine Zidane ne voudrait pas forcément récupérer un poste en plein milieu de saison et souhaiterait attendre l’été prochain pour reprendre du service. En clair, si le PSG souhaite vraiment remplacer Pochettino par l’entraîneur français comme ce fut révélé par le10sport.com en juin dernier, il lui faudra attendre l’été 2022.