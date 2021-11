Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a un coup à jouer avec cet attaquant de Premier League !

Publié le 28 novembre 2021 à 5h45 par A.M.

En quête de renforts offensifs, l’OM aurait un œil sur Alexandre Lacazette. Cela tombe bien, le joueur d’Arsenal ne ferme pas la porte à un départ.

« On demande à Pablo (Longoria) et Frank (McCourt) de faire venir des joueurs confirmés. On n'a pas encore ces joueurs, je me bats chaque jour pour qu'ils comprennent nos besoins. Parfois c'est possible, parfois non. » Jorge Sampaoli l’assurait récemment, il souhaite voir débarquer des renforts offensifs prochainement. Mais compte tenu des finances de l’OM, il faudra probablement se tourner vers le recrutement de joueurs libres. Dans cette optique, The Sun assurait récemment qu’Alexandre Lacazette était suivi par l’OM.

Lacazette ouvre la porte à un départ