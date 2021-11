Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’énorme avertissement lancé par Xavi…

Publié le 28 novembre 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Malgré les nombreuses spéculations au sujet de l’avenir de Frenkie De Jong, Gavi et Pedri, Xavi n’entend pas affaiblir l’effectif du FC Barcelone et assure qu’il ne laissera pas partir ces éléments lors du prochain mercato.

En proie à de sérieuses difficultés financières qui l’avaient d’ailleurs empêché de pouvoir prolonger le contrat de Lionel Messi l’été dernier, le FC Barcelone devrait être contraint de laisser partir plusieurs éléments dès le mercato de janvier pour renflouer les caisses. À ce titre, plusieurs titulaires du Barça tels que Frenkie De Jong, Pedri et Gavi seraient très courtisés sur le marché des transferts, mais Xavi a fait passer un message clair à ce sujet vendredi en conférence de presse.

« Ces joueurs ne sont pas à vendre »