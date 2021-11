Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup de bluff de Leonardo avec Zidane ?

Publié le 28 novembre 2021 à 3h30 par G.d.S.S.

Malgré son démenti formel sur la prise de contact du PSG avec Zinedine Zidane, Leonardo semble avoir joué un gros coup de bluff sur ce dossier. Explications.

« On n'a pas envie que Pochettino parte. Il n'a jamais demandé à partir et aucun club ne nous a contacté par rapport à lui. On a beaucoup de respect pour Zinédine Zidane, ce qu'il a fait comme joueur et entraîneur, mais je peux vous affirmer très clairement qu'il n'y a aucun contact et qu'aucune rencontre avec lui n'a eu lieu », a fermement lâché Leonardo vendredi dans des propos accordés à l’AFP, niant ainsi toute volonté de laisser partir Mauricio Pochettino pour le remplacer par Zinedine Zidane sur le banc du PSG. Et pourtant, d’autres éléments affirment l’inverse…

Le PSG bien en contact avec Zidane ?

Le Parisien assure en effet de son côté que le PSG négocie bel et bien avec Zinedine Zidane, et une première réunion aurait eu lieu entre les deux parties au Royal Monceau, un célèbre palace de la capitale. Une version qui va dans le sens des révélations exclusives du 10 Sport en juin dernier, où nous vous indiquions que le Qatar apprécie grandement le profil de Zidane et l’envisage sérieusement en première alternative dans l’optique d’un départ de Pochettino au PSG. Affaire à suivre…