Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi donne déjà le ton dans ce nouveau dossier chaud !

Publié le 29 novembre 2021 à 6h00 par Th.B.

Alors qu’il est question d’une potentielle venue de Ferran Torres au FC Barcelone cet hiver, Xavi Hernandez a déjà annoncé la couleur quant aux multiples rumeurs de transfert dans lesquelles le Barça est impliqué.

Bien qu’il jouissait d’un temps de jeu particulièrement important en début de saison où il avait enchaîné neuf titularisations entre le coup d’envoi de la Premier League et le premier match de poules de Ligue des champions opposant Manchester City au RB Leipzig (6-3), Ferran Torres a depuis vu son importance au sein de l’effectif entraîné par Pep Guardiola diminuer. De quoi voir émerger des rumeurs quant à son avenir ? À en croire la presse catalane, un retour en Espagne pour Torres, qui a fait ses classes à Valence, serait plus que probable puisqu’un accord de principe entre le clan Torres et le FC Barcelone aurait déjà été trouvé pour une arrivée courant janvier selon SPORT.

« Ce n'est pas le moment de parler de transferts et de rumeurs »