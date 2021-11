Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça discute à Paris pour… Mauricio Pochettino !

Publié le 29 novembre 2021 à 5h15 par Th.B.

Alors que Manchester United serait sur le point de nommer Ralf Rangnick comme entraîneur intérimaire, les Red Devils auraient négocié avec le PSG pour les services de Mauricio Pochettino par le biais d’intermédiaires. En vain.

Certes, Mauricio Pochettino a clairement fait savoir en conférence de presse mardi dernier dans le cadre de la rencontre de Ligue des champions opposant Manchester City au PSG qu’il était heureux à Paris. Néanmoins, le technicien argentin ne cacherait pas en coulisse ses envies d’ailleurs et plus particulièrement d’un retour en Premier League. Manchester United s’intéresserait spécifiquement à son profil, alors que son contrat au PSG expirera en juin 2023 et qu’au sein même de la direction du Paris Saint-Germain, de sérieuses questions se poseraient à son égard comme le10sport.com vous le révélait le 9 novembre dernier.

Des discussions via des intermédiaires, mais…