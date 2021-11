Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un international français pour résoudre les problèmes de Xavi ?

Publié le 28 novembre 2021 à 16h00 par T.M.

Si le FC Barcelone concentre actuellement ses efforts sur Ferran Torres, le club catalan ne manquerait toutefois pas d’étudier d’autres options pour se renforcer offensivement.

Cet hiver, le FC Barcelone va injecter du sang neuf dans son effectif. Et les besoins de Xavi sont nombreux, mais la priorité concerne le secteur offensif. Avec notamment la possible retraite de Sergio Agüero, il faut du renfort et pour cela, le Barça regarderait à Manchester City. Depuis quelques jours, il est question d’un vif intérêt pour Ferran Torres. L’ancien de Valence serait d’ailleurs déjà d’accord pour rejoindre les Blaugrana, mais pour le moment, les deux clubs n’ont pas trouvé de terrain d’entente. Et alors que les Citizens seraient gourmands pour Ferran Torres, cela pourrait bien obliger Barcelone à aller voir ailleurs.

L’option Martial ?