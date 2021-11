Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi est prévenu pour son nouveau dossier chaud !

Publié le 30 novembre 2021 à 11h00 par A.C.

Avec le mercato hivernal qui commence dans seulement quelques semaines Xavi aurait donné un nom précis au FC Barcelone, mais les choses ne se passent pas comme prévu.

Qui pourrait venir renforcer l’effectif de Xavi cet hiver ? Le nouvel entraineur du FC Barcelone a des besoins criants à certains postes et le recrutement d’un ou deux joueurs en janvier semble vital. Plusieurs noms ont été cités par la presse catalane, mais deux reviennent sans cesse. Le premier est Ferran Torres, actuellement à Manchester City et qui s’est installé ces dernières années en sélection espagnole comme un titulaire indiscutable. Le second est Dani Olmo, qui après s’être exilé au Dinamo Zagreb puis au RB Leipzig, pourrait bien revenir à ses premiers amours avec le FC Barcelone.

Pas cet hiver pour Olmo, mais...