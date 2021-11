Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour cette recrue, le Barça a du pain sur la planche !

Publié le 30 novembre 2021 à 6h00 par Th.B.

De retour au FC Barcelone tout sourire lors de la première quinzaine de novembre, Dani Alves n’a pas manqué de rappeler que la situation sportive du Barça était critique et que le club culé se retrouvait dans une phase de reconstruction.

Entre 2018 et 2016, Dani Alves a fait les beaux jours du FC Barcelone avant de s’envoler pour la Juventus, de relever le chalenge PSG et de rentrer au pays à Sao Paulo. Depuis la résiliation de son contrat en septembre dernier, Dani Alves était libre de s’engager avec le club de son souhait et a fait le choix d’effectuer son grand retour au FC Barcelone, dans un club bien différent que lors de son départ il y a cinq ans. Et pour la recrue hivernale du Barça , la tâche s’annonce ardue pour que le FC Barcelone redore son blason.

« Nous sommes dans une phase de reconstruction »