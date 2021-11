Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme sortie sur les 200M€ refusés pour Mbappé !

Publié le 30 novembre 2021 à 4h30 par T.M.

Cet été, le PSG aurait donc refusé 200M€ pour Kylian Mbappé. De quoi en faire halluciner certains…

Aujourd’hui, Kylian Mbappé est donc toujours un joueur du PSG. Mais durant l’été, cela aurait pu changer. En effet, alors que le Français avait réclamé à partir, le Real Madrid était prêt à l’accueillir. Et pour racheter la dernière année de contrat de Mbappé, Florentino Pérez avait sorti le chéquier, proposant plusieurs offres, dont une à hauteur de 200M€ si l’on en croit les propos du président madrilène. Une folie étant donné la situation de Kylian Mbappé, mais cela n’a pas suffi pour faire céder le PSG, qui a donc conservé sa pépite.

« Si je fais ça avec mon propriétaire, ça me coûterait ma place »