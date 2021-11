Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre de 200M€ du Real Madrid pour Mbappé ? La réponse !

Publié le 29 novembre 2021 à 14h45 par T.M.

Cet été, le Real Madrid était prêt à certaines folies pour Kylian Mbappé. Il a même été question d’une offre de 200M€ pour l’attaquant du PSG.

Pour acquérir Kylian Mbappé lors du dernier mercato estival, le Real Madrid a sorti le chéquier. Et malgré le fait que le Français n’avait plus qu’un an de contrat au PSG, Florentino Pérez était prêt à miser gros. Plusieurs offres ont été proposées et comme l’a expliqué le président du Real Madrid, 200M€ auraient été refusés par le PSG pour Mbappé : « Nous essayons de faire venir de bons joueurs et les meilleurs. Mais il faut être prêt à les payer. Maintenant vous donnez 200 millions et ils ne vous les vendent pas ».

160M€, oui. 200M€, peut-être…