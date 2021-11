Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a pris sa décision finale !

Publié le 29 novembre 2021 à 18h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé ne devrait en aucun cas prolonger. L'attaquant français aurait d'ores et déjà décidé de signer au Real Madrid et préférerait ne rien dire pour préserver une bonne ambiance.

Lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a signé un contrat de cinq saisons avec le PSG. Alors que son bail arrivera à terme le 30 juin, l'attaquant français va quitter Paris à l'issue de la saison s'il ne prolonge pas d'ici là. Et alors qu'il souhaiterait signer au Real Madrid, Kylian Mbappé refuserait toujours de prolonger avec le PSG. D'ailleurs, l'ancien de l'AS Monaco aurait d'ores et déjà pris une décision définitive quant à son avenir.

Kylian Mbappé totalement décidé à rejoindre le Real Madrid ?