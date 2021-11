Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est bien parti pour régler un dossier inattendu !

Publié le 29 novembre 2021 à 15h30 par G.d.S.S. mis à jour le 29 novembre 2021 à 15h34

Alors qu’il fait partie des grands symboles de l’ère QSI au sein du PSG dont il est devenu le capitaine depuis un an et demi, Marquinhos serait actuellement en négociations avec la direction du club de la capitale pour une prolongation de son contrat. Un dossie que l’on attendait pas…

Ces dernières semaines, l’actualité mercato du PSG a principalement été marquée par le futur très incertain de Kylian Mbappé qui arrivera au terme de son contrat au Parc des Princes en juin prochain, ou encore par les envies de départ annoncées de Mauricio Pochettino vers Manchester United depuis le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer. En ce qui concerne l’attaquant français, il semble effectivement promis à une signature libre au Real Madrid l’été prochain puisque sa prolongation de contrat avec le PSG ne semble plus du tout d’actualité. Mais le Qatar pourrait, en revanche, se consoler avec un autre dossier s’il ne parvient pas à conserver Mbappé…

Marquinhos bientôt prolongé jusqu’en 2026 ?

En effet, comme l’a annoncé RMC Sport ce lundi après-midi, le PSG et le clan Marquinhos auraient entamés depuis maintenant plusieurs semaines des négociations pour une prolongation de contrat du défenseur central brésilien, actuellement engagé jusqu’en juin 2024. Un nouveau bail de deux saisons supplémentaires serait à l’étude entre les deux parties, et le PSG pourrait ainsi fixer l’avenir de son capitaine, âgé de 27 ans. Élément majeur du club de la capitale, Marquinhos avait réussi à s’offrir du temps de jeu malgré son statut de simple espoir à son arrivée en provenance de l’AS Rome en 2013, pour 32M€, et le numéro 5 du PSG fait désormais partie des références mondiales à son poste.

Une prolongation synonyme de fin de carrière à Paris ?