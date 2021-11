Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar s’active pour fixer l’avenir de Marquinhos !

Publié le 29 novembre 2021 à 15h10 par G.d.S.S.

Actuellement engagé jusqu’en 2024 avec le PSG, Marquinhos ferait l’objet de négociations déjà bien entamées en coulisses dans l’optique d’une prolongation de contrat de deux ans.

Interrogé en septembre dernier au micro d’Europe 1, Marquinhos (27 ans) faisait passer un message fort sur son avenir au PSG : « Je veux gagner le plus de titres possibles avec le PSG. C'est comme cela que je vais essayer de graver mon nom un peu plus dans l'histoire du club. Terminer ma carrière au club ? Ça me plairait. Je ne pense pas à changer d'air. Je veux amener le Paris Saint-Germain au plus haut niveau possible. Ma famille aime bien la ville, comme moi », assurait le défenseur central brésilien, devenu incontournable ces dernières années au PSG dont il est devenu le capitaine après le départ de Thiago Silva. Et le Qatar semble avoir entendu ce message de Marquinhos…

Le PSG discute avec Marquinhos pour une prolongation