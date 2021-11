Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le verdict est tombé pour cet indésirable de Xavi !

Publié le 29 novembre 2021 à 13h00 par A.D.

Pas utilisé depuis le retour de Xavi sur le banc du FC Barcelone, Luuk de Jong serait condamné à faire ses valises.

Alors que Lionel Messi et Antoine Griezmann ont rejoint respectivement le PSG et l'Atlético, Ronald Koeman a réclamé le recrutement de Luuk de Jong à Joan Laporta. Pour satisfaire l'entraineur néerlandais, le président du FC Barcelone a fait le nécessaire pour arracher le buteur de 31 ans au FC Séville. En effet, Joan Laporta a réussi à s'entendre avec le club andalou pour boucler le prêt avec option d'achat de Luuk de Jong. Toutefois, avec l'arrivée de Xavi, l'international néerlandais n'aurait plus aucun avenir au Barça.

Entre Luuk de Jong et le Barça, c'est déjà fini...