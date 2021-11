Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce forte de Sergio Ramos sur la signature de Messi !

Publié le 29 novembre 2021 à 9h15 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone librement et gratuitement pour rejoindre le PSG. Une nouvelle qui comble de bonheur Sergio Ramos, et il l'a bien fait savoir.

En fin de contrat avec le FC Barcelone le 30 juin, Lionel Messi a tenté de trouver une solution avec Joan Laporta pendant de longues semaines pour rempiler. Toutefois, les deux hommes n'ont pas réussi à s'entendre pour poursuivre leur cohabitation ensemble au Barça. Contraint de se trouver un nouveau club, Leo Messi a choisi de rejoindre le PSG librement et gratuitement. Arrivé un peu plus tôt dans le club de la capitale, Sergio Ramos est heureux de défendre les mêmes couleurs que La Pulga .

«C'est un joueur unique et c'est un privilège de l'avoir dans l'équipe»