PSG : Sergio Ramos se livre sur sa relation avec Lionel Messi !

Publié le 28 novembre 2021 à 19h45 par D.M.

Après la victoire de son équipe face à l'ASSE, Sergio Ramos s'est exprimé sur sa relation avec Lionel Messi,

Ancienne star du Real Madrid, Sergio Ramos a enfin fait ses débuts sous le maillot du PSG. Titularisé par Mauricio Pochettino, le défenseur espagnol a participé à la victoire de son équipe face à l’ASSE ce dimanche (1-3) et a enfin évolué aux côtés de Lionel Messi, son ancien rival dans le championnat espagnol. Interrogé par Prime Vidéo sur les qualités de l’Argentin, Sergio Ramos n’a pas tari d’éloges à son égard : « Messi ? Ça fait longtemps qu’on se connait, notamment en tant qu’adversaires. C’est une joie de l’avoir dans son équipe. Pour moi c’est l’un des meilleurs joueurs du monde, si ce n’est le meilleur. C’est bien de l’avoir dans notre effectif. Ça permet à l’équipe de récupérer de la qualité ».

« On a besoin de temps pour se connaitre »