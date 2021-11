Foot - PSG

PSG - Polémique : L’ASSE défend Maçon après la blessure de Neymar !

Publié le 28 novembre 2021 à 17h10 par A.C.

Neymar pourrait connaitre une nouvelle longue absence après un contact face à Yann Maçon, lors de la victoire du Paris Saint-Germain sur l’ASSE (1-3).

La victoire est au rendez-vous pour le Paris Saint-Germain, qui se rattrape de sa défaite en Ligue des Champions face à Manchester City (2-1), mais à quel prix ? Si aucun diagnostic officiel n’est encore tombé, la sortie sur civière de Neymar à la 88e minute du match contre l’ASSE (1-3), inquiète déjà. Le joueur lui-même n’a d’ailleurs pas semblé très optimiste, tout de suite après la rencontre. « Malheureusement, ces contre-temps font partie de la vie d’un athlète » a écrit Neymar sur son compte Instagram . « Maintenant, il faut relever la tête et avancer. Je reviendrai meilleur et plus fort ». Une mauvaise nouvelle qui survient dans une période noire pour la star du PSG, avec notamment 3 buts en 13 rencontres toutes compétitions confondues.

« C'est avec beaucoup d'amertume que l'ASSE déplore une nouvelle fois la vague de haine et d'insultes dont est victime l'un de ses joueurs sur les réseaux sociaux »

Cet évènement semble avoir rapidement dégénéré sur les réseaux sociaux. Dans un message publié ce samedi sur Twitter, l’ASSE a dénoncé un acharnement à l’encontre de son joueur Yvann Maçon, concerné par l’action emmenant la blessure de Neymar. « C'est avec beaucoup d'amertume que l'ASSE déplore une nouvelle fois la vague de haine et d'insultes dont est victime l'un de ses joueurs sur les réseaux sociaux après cet #ASSEPSG » a annoncé le club stéphanois. A noter que ce n’est pas la première fois que cela se produit, puisque par le passé les blessures de Neymar avec le Paris Saint-Germain ont déclenché d’autres réactions de la sorte.