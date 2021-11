Foot - PSG

PSG - Malaise : L’inquiétude de Mauricio Pochettino après la blessure de Neymar...

Publié le 28 novembre 2021 à 15h45 par H.G.

Alors que Neymar est sorti sur blessure en fin de match contre l’ASSE, Mauricio Pochettino n’a pas caché son inquiétude à l’issue de la rencontre.

Malgré sa victoire 1-3 contre l’ASSE ce dimanche, le PSG ne repart pas du Forez en étant satisfait. Et pour cause, en fin de rencontre, Neymar est sorti sur civière, pleurant de douleur, après que sa cheville ait violemment tourné. Naturellement, tout le monde est inquiet au regard des images de la blessure du numéro 10 parisien, et c’est aussi le cas de Mauricio Pochettino. En effet, à l’issue de la rencontre, l’entraineur du PSG n’a pas caché espérer fortement que son joueur ne se soit pas gravement blessé.

« Forcément nous sommes inquiets »