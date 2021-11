Foot - PSG

PSG - Malaise : Le message fort de Pochettino après la blessure de Marco Verratti !

Publié le 27 novembre 2021 à 19h45 par La rédaction

Touché à l'entraînement avant la rencontre face à Manchester City, Marco Verratti sera à nouveau éloigné des terrains pour quelques temps. Une autre blessure du milieu de terrain à laquelle Mauricio Pochettino va devoir s'adapter. Le technicien argentin a d'ailleurs réagi à cette nouvelle absence de l'Italien.

Ce n’est plus une surprise, Marco Verratti fait l’objet de nombreuses blessures depuis le début de sa carrière. Et les choses ne se sont pas arrangées sur ces premiers mois de l’exercice 2021-2022. Le milieu de terrain italien a déjà manqué 8 matchs, le dernier en date étant celui contre Manchester City ce mercredi. Touché à l’entraînement, le joueur de 29 ans a été contraint de déclarer forfait et son absence pourrait se prolonger sur une durée de trois semaines selon L'Equipe . Cependant, dans son point médical ce samedi, le PSG a affirmé que Marco Verratti reprendra l'entraînement collectif dès la semaine prochaine. Toutefois, cette blessure est un nouveau coup dur auquel Mauricio Pochettino devra encore s’adapter.

« Nous sommes toujours positifs, et on espère que ce sera sa dernière blessure »