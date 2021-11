Foot - PSG

PSG - Malaise : La grande annonce de Neymar sur sa nouvelle blessure !

Publié le 28 novembre 2021 à 16h15 par Th.B.

Ce dimanche, Neymar s’est une nouvelle fois blessé à la cheville après deux épisodes malheureux lors de la première partie de son expérience parisienne. Cependant, le numéro 10 du PSG ne baisse pas la tête pour autant.

Sorti en pleurs sur civière à la 88ème minute de jeu du match ASSE - PSG (1-3) après que sa cheville ait tournée à l’issue d’un contact avec Yvann Maçon, sur qui le Brésilien est mal retombé, Neymar devrait être indisponible pendant quelque temps, bien que la durée de son absence reste inconnue pour le moment comme Mauricio Pochettino l’a fait savoir en conférence de presse et dans des propos rapportés par RMC Sport. « Il n'y a pas plus à dire pour l'instant, si ce n'est la douleur qu'il a ressentie à la jambe avec sa cheville qui a tourné. On aura les examens demain et on verra ». Une nouvelle fois touché à la cheville, ce qui est devenu une habitude depuis son arrivée au PSG à l’été 2017, Neymar a assuré être déjà focalisé sur son retour, et en grande pompe.

« Je reviendrai meilleur et plus fort »