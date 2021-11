Foot - PSG

PSG - Malaise : La réponse de Sergio Ramos à ses détracteurs !

Publié le 28 novembre 2021 à 14h15 par H.G.

Alors que Sergio Ramos a vu son état physique inquiéter de nombreux observateurs, le défenseur du PSG a tenu à rassurer tout le monde.

Arrivé en juillet dernier au PSG après la fin de son contrat au Real Madrid, Sergio Ramos dispute enfin ses premières minutes sous la tunique parisienne ce dimanche après-midi face à l’ASSE. Freiné par des soucis aux mollets causés par sa blessure au genou, l’international espagnol a dû suivre un long processus pour enfin effectuer son retour à la compétition. Cela a inquiété plus d’un observateur, beaucoup ayant ainsi estimé que le PSG avait peut-être fait une erreur en le recrutant. Cependant, Sergio Ramos a tenu à rassurer tout le monde, lui qui espère évidemment que tout cela est maintenant derrière lui pour de bon.

« Quand on parle de moi, il y a un peu plus de répercussions »