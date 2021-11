Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos se fait sèchement tacler après ses propos…

Publié le 29 novembre 2021 à 3h30 par G.d.S.S.

Après avoir indiqué qu’il se voyait évoluer encore quatre ou cinq ans au plus haut niveau alors que sa condition physique interroge depuis son arrivé au PSG, Sergio Ramos a été pointé du doigt par Daniel Riolo.

Dimanche, sur la pelouse de l’ASSE, Sergio Ramos a fait sa grande première sous la tunique du PSG depuis son arrivée l’été dernier. Le défenseur espagnol, qui enchaine les pépins physiques depuis près d’un an, a donc enfin lancé sa nouvelle histoire avec le club francilien, lui qui s’est fait remarquer en fin de saison par des propos assez surprenants sur son avenir : « Je pense que je peux continuer à jouer pendant quatre ou cinq années encore. Le plus important est que la tête tienne parce que ce sont encore beaucoup d’années. Mais j’espère ne plus avoir de problèmes physiques », avait alors confié le défenseur espagnol du PSG. Et ces propos de Sergio Ramos ne sont pas passés inaperçus…

Riolo se moque de Ramos