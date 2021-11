Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Daniel Riolo répond à l’improbable sortie de Sergio Ramos sur son avenir !

Publié le 27 novembre 2021 à 23h45 par B.C.

Alors qu’il pourrait faire ses débuts avec le PSG ce dimanche face à l’ASSE, Sergio Ramos a assuré qu’il se voyait bien poursuivre sa carrière pendant quatre ou cinq années encore. De quoi faire sourire Daniel Riolo.

Après avoir intégré le groupe du PSG lors du déplacement à Manchester City, Sergio Ramos fera-t-il ses débuts ce dimanche contre Saint-Etienne ? L’Espagnol semble enfin débarrassé de ses problèmes physiques et pourrait ainsi participer à sa première rencontre avec le PSG depuis son arrivée cet été. Un rendez-vous très attendu, tant la situation de Sergio Ramos a suscité de nombreuses réactions, lui qui n’a disputé que sept matches en 2021 en raison de ses problèmes physiques. Interrogé par Prime Video dans un entretien diffusé ce dimanche, l’Espagnol est revenu sur cette période difficile, tout en se prononçant sur la suite de sa carrière : « Je pense que je peux continuer à jouer pendant quatre ou cinq années encore. Le plus important est que la tête tienne parce que ce sont encore beaucoup d’années. Mais j’espère ne plus avoir de problèmes physiques. » De quoi faire réagir Daniel Riolo.

« Sergio Ramos ? Pas de panique. Soyons patient. On a le temps… »

Ces dernières semaines, le journaliste de RMC n’a pas hésité à tacler la politique de recrutement du PSG, en visant notamment l’arrivée de Sergio Ramos. « Je pense qu’on nous prend pour des cons depuis pas mal de semaines maintenant, et qu’on a du mal à assumer le fait qu’on n’a pas réellement misé sur sa forme physique, mais sur autre chose dans ce recrutement. (…) Si des gens attendent Sergio Ramos, peut-être qu’il sera opérationnel en mars. On a l’impression qu’il y a des joueurs qui ne sont là que pour être bons cinq fois par an », avait-il notamment déclaré en octobre dernier. Forcément, la dernière sortie de Sergio Ramos n’a donc pas échappé à Daniel Riolo, qui a réagi à sa manière sur son compte Twitter : « Sergio Ramos a déclaré aujourd'hui vouloir jouer encore 4 ou 5 ans ! Mais ça va alors… Pas de panique. Soyons patient. On a le temps… » Reste à voir si l’ancien capitaine du Real Madrid donnera tort à Daniel Riolo, toujours dubitatif sur le niveau du défenseur.