Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de théâtre pour ce successeur annoncé de Mbappé !

Publié le 27 novembre 2021 à 22h45 par A.C.

Très performant avec la Fiorentina depuis plus d’un an, Dušan Vlahović intéresse un grand nombre de clubs dont le Paris Saint-Germain, qui voudrait miser sur lui pour oublier Kylian Mbappé.

Le 1er janvier approche à grand pas et à partir de cette date, on pourra considérer que Kylian Mbappé aura déjà un pied en dehors du Paris Saint-Germain. Une prolongation ne semble aucunement le tenter et dès les premiers jours de 2022 il pourra commencer à négocier avec le club de son choix. Mais qui pourrait le remplacer au PSG ? Sur le10sport.com, nous vous avons parlé de l’intérêt concret pour Erling Haaland ou encore Robert Lewandowski, mais Leonardo aurait une autre piste. La presse italienne assure en effet que le directeur sportif du PSG en pincerait pour Dušan Vlahović, qui réalise d’excellentes choses avec la Fiorentina.

La Fiorentina ne veut pas perdre Vlahović cet hiver