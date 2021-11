Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est confirmé pour l’avenir de Pochettino !

Publié le 29 novembre 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que Leonardo a fermement toute prise de contact de la part de Manchester United pour Mauricio Pochettino, de nouvelles révélations viennent confirmer la version du directeur sportif du PSG.

Interrogé vendredi par l’ AFP, Leonardo est monté au créneau en assurant que Mauricio Pochettino ne quitterait pas le PSG cet hiver pour prendre la direction de Manchester United : « On n'a pas envie que Pochettino parte. Il n'a jamais demandé à partir et aucun club ne nous a contacté par rapport à lui », avait indiqué le directeur sportif du PSG pour répondre aux nombreuses spéculations. Et cette version semble se confirmer…

Pochettino loin d’un départ du PSG ?

En effet, le JDD a annoncé de son côté dimanche que Mauricio Pochettino n’aurait effectivement pas demandé à la direction du PSG de bon de sortie. De plus, il est précisé que Manchester United n’aurait pas contacté le club francilien pour signer l’entraîneur argentin. La version de Leonardo est donc en train de se préciser dans ce feuilleton.