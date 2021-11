Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les pépites du PSG au coeur des tensions entre Pochettino et Leonardo ?

Publié le 29 novembre 2021 à 0h15 par La rédaction

Avec un effectif trop large comptant 33 joueurs, Mauricio Pochettino n'arrive pas à donner du temps de jeu à tout le monde, notamment aux jeunes qu'il souhaitait inclure dans le groupe professionnel. Une chose que le technicien regrette.

L’été dernier, le PSG s’est grandement renforcé en s’attachant les services de Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi et Nuno Mendes pour presque rien. Le club de la capitale a enregistré 6 nouvelles arrivées. Cependant, la formation parisienne ne s’est séparée que de très peu de joueurs qui avaient régulièrement une place dans l’effectif de Mauricio Pochettino. Désormais, le technicien argentin possède 33 joueurs au sein de son équipe. Il est donc assez compliqué pour lui de donner du temps de jeu à tout le monde, notamment aux jeunes formés à Paris, une chose qu’il regrette.

Pochettino regrette le manque de dégraissage de son effectif