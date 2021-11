Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’aveu de Pochettino sur les déboires de Ramos depuis son arrivée !

Publié le 28 novembre 2021 à 22h15 par Th.B.

Éloigné des pelouses depuis son arrivée à Paris, Sergio Ramos a enfin pu disputer ses premières minutes avec le PSG ce dimanche. Une excellente nouvelle pour son entraîneur Mauricio Pochettino qui a souligné les galères rencontrées par l’Espagnol.

Arrivé libre de tout contrat à l’occasion de la dernière intersaison, Sergio Ramos n’avait pas disputé la moindre minute jusqu’à ce dimanche 28 novembre et le déplacement du PSG sur la pelouse de l’ASSE (1-3). En effet, ayant contracté des problèmes au genou puis au mollet, Sergio Ramos a été éloigné des pelouses. Mais depuis une bonne semaine, l’Espagnol s’entraîne avec le groupe entraîné par Mauricio Pochettino et a même pris part au déplacement à Manchester City mercredi pour le match de Ligue des champions perdu par le PSG (2-1), sans pour autant jouer. Ce dimanche, Ramos a disputé l’intégralité de al rencontre face à l’ASSE. Une excellente nouvelle et le premier pas vers le chemin du retour d’après Mauricio Pochettino.

« Heureux qu’il soit là après quelques mois sans avoir pu jouer »