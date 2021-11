Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste de l’OM pour relancer la succession de Mbappé ?

Publié le 29 novembre 2021 à 7h45 par A.C.

Alors que Kylian Mbappé s’approche dangereusement d’un départ, le Paris Saint-Germain multiplie les pistes pour le remplacer. Comme souvent, Leonardo voudrait se tourner vers la Serie A avec Dušan Vlahović, jeune talent de la Fiorentina.

Plus le temps passe et plus un départ de Kylian Mbappé semble inévitable. Au sein du Paris Saint-Germain on a senti le vent tourner, puisque dès aout dernier nous vous avons parlé sur le10sport.com d’un intérêt prononcé pour Erling Haaland, l’autre grand prodige du football européen. L’attaquant du Borussia Dortmund semble toutefois avoir d’autres destinations en tête, notamment le Real Madrid ou encore la Premier League, avec Manchester City et Chelsea. Ainsi, le PSG pourrait bien se tourner vers un plan B en la personne de Dušan Vlahović, qui réalise d’excellentes choses à la Fiorentina depuis la saison dernière.

Raspadori, successeur de Vlahović à la Fiorentina