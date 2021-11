Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo déjà largué pour la succession de Mbappé ?

Publié le 28 novembre 2021 à 1h45 par A.C.

Le casting pour trouver le possible remplaçant de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain continue, avec notamment Dušan Vlahović de la Fiorentina.

A moins d’un énorme retournement de situation, Kylian Mbappé devrait se diriger vers un départ du Paris Saint-Germain à la fin de son contrat, en juin prochain. Le Real Madrid l’attend déjà les bras ouverts et au sein du PSG on se prépare désormais au pire. Dès le 25 aout dernier, nous vous avons dévoilé sur le10sport.com que deux pistes tenter particulièrement le PSG, avec Erling Haaland et Robert Lewandowski. Elles ne semblent pas être les seules étudiées par Leonardo, qui regarderait également en Italie avec Dušan Vlahović, qui explosé à la Fiorentina depuis un an et qui a annoncé ne pas vouloir prolonger un contrat qui court jusqu’en 2023.

Un duel Juve-Tottenham pour Dušan Vlahović