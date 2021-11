Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le compte à rebours est lancé pour Theo Hernandez

Publié le 28 novembre 2021 à 0h45 par A.C.

Après avoir véritablement explosé à l’AC Milan, Theo Hernandez a tapé dans l’œil de nombreux clubs, dont le Paris Saint-Germain. Son avenir devrait toutefois continuer de s’écrire en Italie...

Il est considéré comme l’un des meilleurs latéraux gauche du moment. Après avoir rencontré des difficultés en Espagne, Theo Hernandez s’épanouit en Italie sous les couleurs de l’AC Milan et s’est installé en équipe de France à un an de la Coupe du monde au Qatar. Cela n’a pas échappé aux plus grands clubs du monde, avec notamment Leonardo qui aimerait l’attirer au Paris Saint-Germain. La tâche s’annonce toutefois compliquée pour le PSG, puisqu’Hernandez semble bien décidé à poursuivre sa carrière chez les Rossoneri .

Maldini attend une réponse du clan Hernandez