Mercato - PSG : Un accord imminent dans le dossier Theo Hernandez ?

Publié le 27 novembre 2021 à 0h15 par La rédaction

Alors que le PSG s'intéresserait depuis plusieurs mois à Theo Hernandez, le Français serait sur le point de prolonger son contrat avec le Milan AC.

Theo Hernandez enchaîne les performances de haut niveau sous le maillot du Milan AC depuis plusieurs mois maintenant. Le latéral gauche a changé de dimension après avoir été sélectionné par Didier Deschamps lors des trois derniers rassemblements de l'équipe de France. Durant le dernier mercato estival, le nom de Theo Hernandez a été évoqué du côté du PSG. Un intérêt qui semblerait être toujours d'actualité puisque Leonardo suivrait toujours avec attention l'évolution du Français. Toutefois, le joueur de 24 ans devrait échapper au PSG...

Maldini a rencontré l'agent de Theo Hernandez